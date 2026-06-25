Участницу ОПГ заключили под стражу за обман бойца СВО из Петрозаводска

В Петрозаводске задержали очередную фигурантку дела об афере с выплатами за службу в зоне СВО

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Полиция Карелии установила ещё одного потерпевшего и шестую участницу преступной группы. по уголовному делу о мошенничестве в отношении участника СВО, рассказали в МВД республики.

Напомним, месяц назад карельские оперативники пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой уговорили 47-летнего жителя Петрозаводска заключить контракт на службу в зоне СВО, после чего похитили его единовременную выплату. Тогда планы злоумышленников оформить фиктивный брак потерпевшего сорвались. Однако злоумышленникам это удалось в аналогичной ситуации со вторым потерпевшим - 35-летним петрозаводчанином.

Полицейские установили личность и роль новой фигурантки - 43-летней женщины, которая была знакома с основными подозреваемыми. На момент совершения преступления она проживала в Ленинградской области. Когда злоумышленники везли жертву в Санкт-Петербург для оформления контракта, они взяли сообщницу с собой.

Фигурантам удалось убедить мужчину заключить фиктивный брак - якобы наличие супруги с доверенностью упростит получение им различных выплат.

Когда боец получил тяжелое ранение и находился на лечении, за его судьбой следили мошенники. Зная о поступлении крупной денежной выплаты, о которой сам потерпевший на тот момент не знал, фиктивная супруга, используя доверенность, сняла в банке 2,9 млн рублей. Весь ущерб, причиненный мужчине, составил свыше 4,4 млн рублей.

Женщину задержали в Петрозаводске и передали в следственные органы. Действия фигурантки квалифицируются как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ее заключили под стражу.

Следователи проводят следственные действия, устанавливая других возможных подельников, а также собирают доказательства вины участников преступления, добавили в Следкоме Карелии.