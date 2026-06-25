Врач назвала укрепляющие здоровье напитки

Медик перечислила полезные свойства чая и кофе

Фото "Петрозаводск говорит"

Диетолог Кейтлин Бил рассказала о том, какие напитки способствуют укреплению здоровья и долголетию. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, медик советует пить зеленый чай. Две чашки в день снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Кофе содержит антиоксиданты, которые снижают риск хронических заболеваний, защищая клетки от повреждений. Черный чай также полезен для здоровья.

Помимо этого, Бил порекомендовала не забывать пить обычную воду, а для здоровья кишечника важен кефир.

Ранее сообщалось о том, что спортсмен из Петрозаводска побил мировой рекорд.