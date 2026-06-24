Спортсмен из Петрозаводска побил мировой рекорд в гонке на выбывание

Карельский спортсмен бежал пять дней без остановки

Фото: стопкадр видео паблика «РУССКИЙ БЭКЪЯРД БИОТРОПИКА»

Карельский спортсмен побил мировой рекорд в соревнованиях «Русский бэкъярд — Биотропика». О победе земляка рассказал паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Соревнования, напомним, проходят в Ленинградской области. В поселке Коробицыно проходит самый масштабный в мире забег – Backyard Ultrа – Biotropika ultra trail. Каждый час спортсмены выходят на старт и пробегают круг длиной 6,7 километра. Те, кто не стартовал в следующий час, выбывают.

Как сообщил источник, мировой рекорд австралийского ультрамарафонца Фила Гора (119 кругов) побили сразу 3 атлета, и в их числе карельский спортсмен Дмитрий Климов, спортсмен из Петрозаводска Он преодолел 120 кругов — это 120 часов и 804 километра.

«Невероятная работа на грани человеческих возможностей! Поздравляем!»

- написали в Сети.

Напомним, новый женский мировой рекорд в этой гонке на выбывание установила российская бегунья Вера Чекалина, пробежав 96 кругов, то есть 643,7 километра, и проведя на дистанции четверо суток.