«Невский пассаж» обрастает судебными исками

Судебные приставы переложили свои «недоработки» на должников

фото: Антонина Кябелева

Недавно на фасаде здания, расположенного в Петрозаводске на проспекте Александра Невского, 30, появилась обнадеживающая вывеска, что начались работы по демонтажу наземной пристройки, так сказать, во исполнение решения суда. Речь идет о печально известной пристройки к жилому дому, где разместился торговый центр «Невский пассаж».

Мне удалось встретиться с братьями Андреем и Игорем Цмугуновыми, которые в 2010 году возвели это строение и на которых суд больше десяти лет назад возложил обязанность демонтировать пристройку, которая, как уверяют граждане, создала для них множество проблем.

Выяснилось, что в истории с демонтажем пристройки возникла еще одна «сюжетная линия», которая не добавляет оптимизма тем, кто еще надеется на возвращение здания в его первоначальное состояние. И связана она с весьма странными действиями сотрудников Главного межрегионального управления Службы судебных приставов, которое базируется в Москве и на исполнении у которого находится дело о сносе пристройки в Петрозаводске.

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