В России изменится порядок назначения пенсии

Соцфонд уведомит человека о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста

Фото: Петрозаводск говорит

С 1 января 2027 года в России планируют автоматически назначать страховую пенсию по старости, пишет Газета.Ru со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.



Соцфонд уведомит человека о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. О назначении выплаты будущего пенсионера уведомят в течение трех рабочих дней. При этом можно отказаться от автоматического назначения выплаты, если человек пока не готов выйти на пенсию..



Новый порядок будет распространяться на всех граждан, однако не коснется тех, кто имел опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение в Соцфонд. Если у человека нет оснований для автоматического назначения пенсии или не хватает документов, его также предупредят об этом за 30 дней до достижения пенсионного возраста.

«Новый порядок избавит людей от необходимости записываться в фонд, оформлять заявления и стоять в очередях — пенсию начнут выплачивать автоматически, когда человек достигнет пенсионного возраста»,

— резюмировал парламентарий.

