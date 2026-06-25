Овощи дорожают в Карелии в разгар лета

Цены на популярные продукты питания выросли в нашей республике

Фото "Петрозаводск говорит"

В Карелиястате рассказали о том, как изменились цены на продукты питания в нашей республике за неделю с 16 по 22 июня. Данные опубликованы на сайте ведомства.

По информации специалистов, в разгар лета в Карелии дорожают овощи и фрукты. Так, цены на свеклу выросли на 21,2%, на картофель - на 9,4%, на лук - на 7,5%, на яблоки - на 2,9%, на капусту - на 2,7%. Также немного подросли в цене помидоры, морковь и бананы, а вот огурцы подешевели на 12,2%.

Среди других товаров подорожали курица, макароны и консервы для детского питания (1,0 - 2,7%). Подешевели сыры, колбаса, сливочное масло и яйца (1,2 - 3,1%).

Ранее сообщалось о том, что цены на бензин существенно выросли в Карелии за неделю на фоне кризиса.