Невероятные приключения пережили карельские мальчишки в океане

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 26 июня в 2006 году

фото стопкадр

Шестеро карельских старшеклассников, члены кадетского корпуса, ровно 20 лет назад вернулись из морского путешествия, которое длилось два месяца. На учебном парусном судне «Крузенштерн» в составе команды за это время они прошли путь от Владивостока до Кейптауна. Барк продолжил кругосветное путешествие, в августе его должны были встречать в Петербурге. А наши карельские парни уже сошли на берег. За время плавания им довелось пережить немало приключений.

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На глобусе они показывали журналистам маршрут – от Владивостока по Охотскому морю, потом Южно-китайское море, заход в Сингапур, остров Ява, Маврикий, а за Мадагаскаром и до Кейптауна рукой подать. На глобусе это быстро и просто. На деле – два месяца суровых испытаний и незабываемых впечатлений. «У меня близкие и друзья спрашивали – как отдохнул? Отдыха, романтики, экзотики там – это максимум 10%. Все остальное – тяжелая моряцкая работа», - заверил руководитель практики Александр Воронин.

Курсант Никита Мамонов дистанцию в морских милях не считал. Помнит только, что прошли три океана: «Наверное, Сингапур запомнился больше всего. Красивый город. А также акулы, дельфины, киты. Красиво все!» Акулы были для кадетов нипочем. Небольшой экземпляр они даже выловили в пути. Команда барка из 140 человек сражалась со штормами и со штилем. Барк «Крузенштерн» все выдержал, хотя построен был в Германии еще в 1929 году и отдан молодому Советскому союзу в качестве контрибуции после Первой мировой войны. Дважды он проходил капитальный ремонт. То, что судно не подведет, ребята провели на себе. Главное было самому не подвести экипаж. «Очень трудно, поначалу особенно – с непривычки, - признался курсант Олег Юдин из Лахденпохьи. – Дома я так сильно не работал. А тут жесткий график, все по распорядку. Было трудно привыкнуть. И руки болели. Приходишь – на кровать и засыпаешь моментально. Трудновато приходилось тем, у кого морская болезнь. Была качка, шторм. Им было плохо в такие моменты. А остальным было в этот момент плохо, потому что они делали работу не только за себя, но и за тех, кому плохо».

13 подростков из Карелии, Вытегры и Омска в обиду себя не дали. А первые признаки дедовщины со стороны старших матросов пресекали на корню. После этого похода юнги и сами назывались уже матросами – Второго и Международного класса. А свою медаль за участие в кругосветном путешествии и за заслуги перед парусником они отдали в Музей Морского центра.

***

Кто-то возвращается из похода, другие только собираются в поход. В настоящее морское плавание отправились 60 карельских мальчишек. Клуб юных моряков провожал своих курсантов на практику каждый год. Но этот поход отличался от других – в лагере «Морское братство» должны были встретиться юные моряки из Петрозаводска и еще пяти районов Карелии.

Журналисты и родители провожали их в плаванье. Стоять по стойке смирно в 30-градусную жару в парадной форме – испытание непростое. Поэтому торжественную церемонию проводов сократили до минимума. Самое главное – поднятие флага и добрые напутствия. Правда, у бывалых морских волков они отличались от банального «семь футов под килем». Ветеран Военно-морского флота и Великой Отечественной войны Юрий Николаевич Стельмашевский напутствовал очень необычно: «Желаю вам мертвых штилей и попутных ветров, но чтобы вас маленький штормик тоже потрепал, чтобы вы почувствовали качку морскую. Моряк, который никогда не испытал качку, еще салага!»

Многие из мальчишек отправлялись в этот морской поход впервые. У Владимира Ларина подготовка имелась только теоретическая. Что ему предстояло делать на судне, он пока знал не очень хорошо: «Из нелюбимого – наверное, палубу драить. А из любимого – много разных увлечений. Те же узлы вязать». Но драить палубу придется всем – по правилам похода юные моряка по очереди несли вахту и на палубе, и в рулевой рубке, и на камбузе. Для Татьяны в качестве кока тот морской поход был тоже первый. Но страха у нее не было – она готовилась к трудностям и к тому, что переживать их нужно с улыбкой: «Если сильная качка – все оставляем и идем спать».

Первое, что ожидало моряков после отправления в поход – это сытный обед. Правда, выяснилась забавная деталь: «Макароны по-флотски в детском питании запрещены. Продукты закупили, будем готовить здоровую питательную пищу». В первый день картошку на ужин чистили повара. Но уже со следующего дня им на помощь должны были прийти участники похода. И это не единственное, чему предстояло научиться мальчишкам. На практике им нужно было научиться ставить паруса, управлять шлюпкой, узнать, какие узлы нужно завязывать в той или иной ситуации. Но главное, как говорили командиры, дети почувствуют, что такое самостоятельность.

«Родители обычно после практики удивляются – что парень пришел совершенно изменившийся. Сам предлагает – мам, давай я картошки почищу, давай я полы помою дома. После плавания до конца лета они совершенно по-иному выглядят»,

- рассказал Анатолий Никитин, капитан учебного судна «Юнга Севера».

В морской поход тогда ушли юные моряки не только из столичного клуба, но из Пудожа, Суоярви и Шелтозеро. А на Ладоге к походу присоединились еще два судна – из Сортавала и Лахденпохья. Вместе мини-флот дошел до Валаама, а домой их ждали спустя двенадцать дней.

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Музей ИЗО Карелии готовился к встрече многочисленных туристов. За лето 2005 года там побывало около 50 тысяч посетителей. Сотрудники были уверены, что в 2006 году к ним придет гораздо больше визитеров. Тогда были открыты две новых выставки – экспозиция, где были представлены картины московского мастера Василия Нестеренко, и выставка «Над голубыми глазами озер», которая объединила работы известных художников республики. Пейзажи Суло Юнтунена, бурная, неспокойная природа Бориса Поморцева, картины Екатерины Пеховой, философские вещи Александра Харитонова. Гармонично в ту экспозицию влились работы Тамары Юфа на тему эпоса «Калевала». Об этом рассказала научный сотрудник музея Анита Дункерс: «Тамара Юфа с «Калевалой» вошла в этот контекст в связи с тем, что руны рождались в Карелии, в природе, в карельских деревнях, они пелись под ритмичный плеск северных холодных волн, и нам кажется, что тут есть такое единение».

Вторая экспозиция открылась в нашем музее в рамках Дней культуры Москвы в Карелии. Званий и регалий Василия Нестеренко не счесть. Он работал в технике монументальной и станковой живописи. Искусствоведы называли его «воинствующим реалистом». Помимо всего прочего он известен тем, что расписывал храм Христа Спасителя. «Он считает, что надо продолжать классические традиции русского искусства, - рассказала научный сотрудник музея Серафима Полякова. – И у нас в зале есть несколько эскизов росписей храма. И пейзаж самого храма Христа Спасителя».

Выставка работ карельских художников продолжала работать все лето. Что же до полотен Василия Нестеренко, то в начале августа их должна была сменить другая экспозиция.

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Таким было 26 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности