Ученый опроверг опасность: озера Карелии от краба не пострадали!

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 25 июня в 2006 году

фото стопкадр

Китайский мохнаторукий краб угрожает популяции рыбы в Онежском озере. С такими заголовками вышли все ведущие информагентства ровно 20 лет назад. Так ли это на самом деле, велика ли опасность, что говорят по этому поводу карельские ученые – во всем этом решили разобраться журналисты телеканала «Ника Плюс», чьим архивом мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

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Когда камера сняла этого китайского мохнаторукого краба – на видео казалось, что он огромный и страшный. Но на самом деле ученые показали его, аккуратно уложенного в мисочку с водой. Маленький! Хорошенький! И беззащитный. Умещается в руках. Многократная информация на радио «Маяк» - о том, что он появился в нашем озере и скоро уничтожит всю рыбу, встревожила всех жителей Карелии. Ведь это же не первоапрельская шутка, июнь был на дворе.

Единственный в республике специалист по ракообразным – профессор, доктор биологических наук, ректор КГПУ Валерий Брязгин назвал это сообщение в прессе сказкой. Он вел курс «Океан как экосистема» и курс «Экология» для студентов педагогического университета: «Сказки о том, что он тут все съест относятся именно к особенностям его биологии. Этот краб может размножаться только в тех водах, где соленость воды не ниже 7 промилле. То есть в пресных водах он размножаться не будет. Сюда приходят только взрослые особи, и миграции в больших объемах в Онежское и Ладожское озера не будет, конечно».

Как раз тогда крабы заполонили северные моря, встречались у берегов Норвегии, даже Исландии. Но это была морская, соленая вода, приемлемая для этого краба.

«Вообще, у ракообразных очень интересное развитие, размножение, - продолжал Брязгин. – Из икриночки, которую мама вынашивает в течение полугода на своем хвостике, выклевывается личинка, которая совершенно не похожа на взрослого краба. И эта личинка, в отличие от родителей, живет не на дне, а в толще воды. Именно тогда она с течениями разносится очень широко по всем океанам и морям. И за это время личинка должна пройти семь разных стадий – превращения. И эти стадии могут проходить только в соленой воде. И если, допустим, самка попадет в Онежское озеро, и у нее даже выклюнутся личинки, они все равно будут нежизнеспособны. Они жить здесь не смогут».

Откуда же взялась первоначальная информация, которая всех так напугала? Что краб завелся в Карелии? Профессор рассмеялся: «Виновник – детский сад поселка Деревянка. Папа был на рыбалке, и в сети запутался один экземпляр этого китайского краба. Они привезли его в Институт водных проблем Севера. Он долго находился у нас на кафедре, затем я его подарил – пусть на него смотрят все петрозаводчане. Краб не опасный». И вот этот единственный выловленный экземпляр пошел на хранение в Краеведческий музей Карелии, и хранился он там с 1997 года! То есть почти десять лет на тот момент. Его показала заведующая отделом природы Владислава Климова. На него можно было прийти полюбоваться. А если кому-то еще в сети попадется такой мохнаторукий краб – ученые призывали не пугаться, а просто его съесть. Валерий Брязгин всем рекомендовал каждый день съедать граммов по пятьдесят креветок или крабов.

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Впервые за два года состоялась встреча Главы Карелии с депутатами Петросовета – то есть впервые за все время работы депутатов того созыва. Точную тему встречи до самого ее начала никто не мог назвать. Предполагали, что Глава РК придет, чтобы отругать городских депутатов за «прогулы» (напомним – сессии несколько раз срывались из-за неявки, депутаты не могли собраться, чтобы принять новый Устав города). Но позже оказалось, что поводом для встречи стало совсем другое.

Не Сергей Катанандов поехал на встречу в мэрию, а депутатов пригласил к себе в правительство. И опять кворума среди них не было. Их набралось чуть более тридцати, хотя в корпус входило пятьдесят. С первых слов Главы Карелии стал понятен и повод для встречи: «21 июня 1990 года состоялось историческое решение. Зафиксировано было решением городского совета о назначении председателя исполкома горсовета, который сидит перед вами».

В своей довольно пространной речи губернатор напомнил об истории Петросовета. Отметил – были времена, когда приходилось принимать решения и о самороспуске. Много разных ситуаций было. Сегодня власти как исполнительной, так и представительной необходимы перемены, считал Катанандов. Если Устав города устарел, нужно его менять. На встрече выяснилось, что с этим никто из депутатов Петросовета не спорит. Но вот как его сделать современным – в этом они договориться не могли. И сожалели о том, что такая встреча должна была состояться месяца три назад, пока еще все не переругались. Тогда бы не случилось такого затяжного кризиса.

«Складывается впечатление, что мы оказываем силовое давление и чуть ли не через колено всех убеждаем, что надо решать – нет, это не так. Мне важно понимать, по каким причинам люди не хотят собираться, по каким причинам нормально работавший орган вдруг так раскололся»,

- пояснил свою позицию Сергей Катанандов. Главной своей задачей он видел консолидацию политических сил. Первый шаг к этому был сделан на этой встрече.

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Таким было 25 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности