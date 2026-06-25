Россиянам рассказали, что помогает не переедать

Перекус в небольшой емкости позволит контролировать количество съеденного

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Перекус, заранее сложенный в небольшую емкость, поможет регулировать объем съеденного, рассказала РИА Новости диетолог Татьяна Файзуллина.

«Маленькая коробочка автоматически работает как контроль порций, а это половина успеха в здоровом питании»,

- заявила специалист.

При этом диетолог порекомендовала в целях безопасности выбирать контейнеры с пищевым покрытием.

«Лучше выбирать тары с пищевым покрытием или класть туда сухие продукты, а ягоды - в отдельный силиконовый вкладыш. Важно мыть коробочку, не хранить скоропортящееся часами в тепле и следить за свежестью»,

- добавила Файзуллина.

Также эксперт предупредила, что орехи калорийны, а сладости не полезны, поэтому не стоит выбирать их - они не подходят для здорового перекуса.