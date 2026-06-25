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26 июня 2026
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Погода

Кратковременные дожди прописались сегодня в Карелии

Прогноз погоды в пятницу местами дождливый, местами грозовой
ливни
Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 26 июня, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха +17, +19. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Облачно с прояснениями будет и по Карелии. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремит гроза. Ветер юго-восточный, южный слабый. Воздух прогреется до +17, +22.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале, Кондопоге и Медвежьегорске  +19, 

в Кеми +17,

в Сегеже +18,

в Суоярви и Олонце +20,

в Сортавале и Пудоже +21.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Пятница придет в Карелию с туманом и под шум дождя

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