Кратковременные дожди прописались сегодня в Карелии

Прогноз погоды в пятницу местами дождливый, местами грозовой

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 26 июня, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха +17, +19. Атмосферное давление будет мало меняться.

Облачно с прояснениями будет и по Карелии. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремит гроза. Ветер юго-восточный, южный слабый. Воздух прогреется до +17, +22.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале, Кондопоге и Медвежьегорске +19,

в Кеми +17,

в Сегеже +18,

в Суоярви и Олонце +20,

в Сортавале и Пудоже +21.