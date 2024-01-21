Сосулька отправила в больницу годовалую девочку

В Москве сосулька упала с крыши восьмиэтажного дома на годовалого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, девочка стояла у подъезда своего дома вместе с мамой. В этот момент на нее упала наледь.

На место была вызвана скорая помощь. Малышку доставили в одну из столичных больниц. Ее состояние неизвестно. // Фото: unsplash.com / Emanuel Haas