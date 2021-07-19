19 июля 2021, 17:25
Общество

СОСТОЯЛСЯ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПО ИТОГАМ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ "ТВР-ПАНОРАМА"

Были разыграны 17 сертификатов номиналом 3 000 руб. от магазина «Балтийский ветер»

Завершилась подписная кампания  на газету «ТВР-Панорама» на II полугодие 2021 года. По давней традиции среди читателей, оформивших подписку и приславших купоны в редакцию популярного республиканского еженедельника,   проводится розыгрыш призов. Победители в двойном выигрыше: они смогут не только  регулярно читать интересную газету,  но и получат приятный подарок!

На этот раз редакция совместно с партнером подписной кампании – магазином «Балтийский ветер»  - приготовила 17 сертификатов номиналом три тысячи рублей. По этому сертификату победители могут выбрать очень красивое и качественное белье или домашнюю одежду.  

Смотрим видео, кто эти 17 счастливчиков.

Всех победителей ждут в редакции газеты «ТВР-Панорама» за сертификатами по адресу ул. Лыжная, д. 6 (в будни, с 9 до 17 часов), предварительно  позвонив по телефону (8142) 53-33-01.

Уже началась подписная кампания на газету «ТВР-Панорама» на первое полугодие  2022 года, а это значит, что будут новые призы! 

Подписку с доставкой можно оформить в любом отделении почтовой связи Карелии или онлайн на сайте Почты России. Без доставки  с получением в пунктах выдачи – в ИД «Петропресс».

*Срок действия сертификата до 01 октября 2021 года.

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Метки: 
Розыгрыш призов среди подписчиков
ТВР-Панорама
Победители розыгрыша по итогам подписки
Подписка на газету
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