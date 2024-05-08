Сосны высадят у памятника павшим бойцам

Жители Карелии приглашают поддержать акцию «Сад памяти». Сосны планируют высадить 11 мая у памятника бойцам диверсионно-подпольной группы «Гранит», погибшим при выполнении стратегически важного задания в районе Кутижма-Эссойла в годы Великой Отечественной войны.

Памятник находится у реки Сяпся (справа после моста по дороге на Петрозаводск), сообщается в паблике администрации Эссойльского поселения. Мероприятие запланировано на 11 утра.

Желающих помочь просят захватить с собой лопаты и ведра, чтобы носить воду из реки. // фото unsplash.com/ Salomon OFM