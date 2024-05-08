В День Победы в Карелии подготовлена обширная праздничная программа

Празднование 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петрозаводске по традиции начнется с церемоний возложения цветов к мемориальным комплексам. В 9.30 церемония пройдет у «Аллеи Памяти и Славы», в 10.00 – у «Могилы Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» и в 10.45 – у стелы «Город воинской славы».

В 11.00 на площади Кирова состоится парад Победы. С торжественным маршем пройдут воины Петрозаводского гарнизона и сотрудники силовых структур. В 11.30 с показательными номерами выступят воспитанники спортивных школ города.

В День Победы в центре Петрозаводска откроется площадка «Бессмертный полк. Карелия». Жители смогут поучаствовать в различных акциях и блиц-викторине, создать тематический арт-объект и написать письмо бойцам специальной военной операции. Тематическая площадка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Кирова будет работать до 17.00.

В 14.30 на площади Кирова дадут старт традиционной легкоатлетической эстафете. Пробег пройдет по центральным улицам карельской столицы.

В 16.30 выступят творческие коллективы города. Среди них – вокально-хореографическая студия «Поколение», ансамбль «Виктория», оркестр «Добрый вечер» и другие. На сцене также наградят победителей конкурса чтецов «Цена Победы» и молодёжного патриотического фестиваля «Салют Победе!».

У Театра кукол будет работать интерактивный проект Централизованной библиотечной системы «Литературный привал». Его посвятят 100-летию народного писателя Карелии Дмитрия Гусарова.

С 21.30 до 22.30 у стелы «Город воинской славы» состоится световое шоу «Лучи Победы».