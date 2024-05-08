Новые очистные могут заработать в этом году в двух карельских поселках

В 2024 году в эксплуатацию собираются ввести новые очистные сооружения в питкярантском поселке Салми, медвежьегорском поселке Повенец. Также собираются завершить основные строительные работы в Шуе. Об этом сегодня сообщил в своем аккаунте министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

В Повенце, по словам министра, идет монтаж емкостей очистных сооружений. Провести пусконаладочные работы планируют в июле, к концу лета - ввести очистные сооружения в эксплуатацию. КОС в Повенце смогут очищать 400 кубических метров стоков в сутки. Про ситуацию с очистными в Салми министр не упомянул.

В комментариях к записи пользователи стали активно спрашивать про очистные в Суоярви, Кеми, Заозерье, Энгозере.

В карельском минстрое сообщили, что в Суоярви проводят обследование техсостояния станции, подбор оборудования и схемы водоподготовки. Работы планируют завершить к концу 2024 года. Но еще предстоит найти источник финансирования для проведения модернизации.

Что касается Кеми, то в минстрое пояснили, что республика направила предложения по включению в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов мероприятий по строительству канализационных очистных сооружений, в том числе в Кеми.

Про неработающие очистные в Заозерье, которыми заинтересовался и председатель СК РФ Александр Бастрыкин, в министерстве ответили, что на реконструкцию нужно разработать проектную документацию. Обеспечить эти документы должен орган местного самоуправления, написали в ведомстве. Аналогично в министерстве ответили и по ситуацию в Энгозере: «Вопросы водоснабжения и водоотведения действующим законодательством отнесены к компетенции местных администраций. Для строительства кос необходима проектная документация, которую должны разработать органы местного самоуправления». // фото с VK-страницы Виктора Россыпнова