08 мая 2024, 15:11
Чиновников в Карелии обязали отремонтировать систему водоснабжения
В Суоярви может произойти крупная авария на сетях
В Суоярви сложилась аварийная ситуация на водопроводной сети, установила прокуратура. Местные жители не обеспечены надежным, бесперебойным холодным водоснабжением, говорится на сайте суда.
Из-за изношенности объектов водоснабжения периодически случаются прорывы и утечки воды. Ветхий водопровод может привести к масштабной аварии, когда без воды останутся многоквартирные дома, школы, садики и другие объекты.
Прокуратура обратилась в суд с иском. Суд обязал администрацию Суоярвского округа провести капитальный ремонт системы водоснабжения в Суоярви. Решение суда еще не вступило в силу. // фото unsplash.com