Чиновников в Карелии обязали отремонтировать систему водоснабжения

В Суоярви сложилась аварийная ситуация на водопроводной сети, установила прокуратура. Местные жители не обеспечены надежным, бесперебойным холодным водоснабжением, говорится на сайте суда.

Из-за изношенности объектов водоснабжения периодически случаются прорывы и утечки воды. Ветхий водопровод может привести к масштабной аварии, когда без воды останутся многоквартирные дома, школы, садики и другие объекты.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Суд обязал администрацию Суоярвского округа провести капитальный ремонт системы водоснабжения в Суоярви. Решение суда еще не вступило в силу. // фото unsplash.com