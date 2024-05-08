08 мая 2024, 14:43
Общество

Аттракционы в Петрозаводске открылись и сразу же закрылись

Активно отдохнуть в Парке культуры и отдыха карельской столицы не получится из-за холода

Во вторник, 7 мая, в Парке культуры и отдыха Петрозаводска начали работать аттракционы. Однако сегодня, 8 мая, они уже закрылись. Об этом сообщили в паблике парка.

Причину прекращения работы администрация не сообщила. Однако накануне она предупреждала, что аттракционы могут раньше закончить работу из-за ожидающегося согласно прогнозам снега.

Напомним, недавно в парке установили новое колесо обозрения, но начать работать сразу оно не смогло. // фото: парк культуры и отдыха «Государев сад»/ВКонтакте

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новости Карелии
Петрозаводск
парк культуры и отдыха
аттракционы