На новом колесе обозрения в Петрозаводске нельзя кататься

Установленное в парке культуры и отдыха в Петрозаводске недавно колесо обозрения пока не работает. Почему именно, рассказали в паблике учреждения.

Кататься на новом аттракционе нельзя, потому что его еще не приняла комиссия. Когда карусели выдадут сертификат безопасности, ее запустят. Из-за холодного апреля сделать это на майские праздники не получилось.

Прошлое колесо обозрения послужило Петрозаводску 33 года. Оно числилось под № 1 в реестре аттракционов России. // фото: парк культуры и отдыха «Государев сад»/ВКонтакте