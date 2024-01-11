Соревнования памяти Сергея Хлебникова пройдут в Карелии

Чемпионат и первенство Карелии по конькобежному спорту пройдут в Сортавале. Соревнования посвящены памяти карельского конькобежца, двукратного серебряного призера Олимпийских игр, Заслуженного мастера спорта СССР Сергея Хлебникова. Состязания проводятся более 35 лет, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

С 12 по 14 января соревноваться будут взрослые, юниоры и дети. Сильнейших определят в командном спринте, эстафете и на дистанциях в 100, 300, 500 и 1000 м.

Сергей Хлебников родился в Сортавале. Первые шаги в конькобежном спорте делал в Детско-юношеской спортивной школе Сортавалы, тренировал будущего чемпиона Заслуженный тренер РСФСР Юрий Скрипин.

В мире спорта Хлебникова называли «человеком-дубом» и «танком». Он быстро вошел в элиту конькобежного спорта. После завершения спортивной карьеры работал тренером в спортклубе Московского военного округа. // фото unsplash.com/ Vidar Nordli-Mathisen