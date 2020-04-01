Социальные пенсии выросли в России

В России 1 апреля проиндексированы социальные пенсии. Выплаты вырастут на 6,1%, это коснется около четырех миллионов пенсионеров РФ, сообщает РИА Новости.

Также проиндексированы пенсии участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и некоторым другим категориям граждан.

Как отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков, индексация позволит повысить пенсии почти четырех миллионов пенсионеров, из которых около 3,3 миллиона являются получателями социальных пенсий. Расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц, или 21,7 миллиарда рублей до конца текущего года.