Собака откусила ухо школьнику в Перми

В Перми домашняя собака откусила ухо восьмилетнему мальчику, который катался на велосипеде и наехал на нее. Об этом сообщает «Российская газета».

В полиции рассказали, что ребенок катался на велосипеде под присмотром мамы во дворе многоквартирного дома. В это же время хозяйка выгуливала своего пса. Мальчик случайно наехал на собаку, и та напала на него.

С большой кровопотерей мальчика доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото pixabay.com/Jade87