02 сентября 2021, 19:46
Собака откусила ухо школьнику в Перми
Юный велосипедист пострадал после того, как наехал на домашнего питомца
В Перми домашняя собака откусила ухо восьмилетнему мальчику, который катался на велосипеде и наехал на нее. Об этом сообщает «Российская газета».
В полиции рассказали, что ребенок катался на велосипеде под присмотром мамы во дворе многоквартирного дома. В это же время хозяйка выгуливала своего пса. Мальчик случайно наехал на собаку, и та напала на него.
С большой кровопотерей мальчика доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото pixabay.com/Jade87