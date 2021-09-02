Максут Шадаев заявил о безопасности вышек 5G

Связь пятого поколения не несет вреда для здоровья. Такое мнение высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные… Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит»,

- цитирует РИА Новости главу Минцифры.

Он напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет собственного производства. По программе «Цифровая экономика» десять крупных городов-миллионников должны быть покрыты сетью 5G к 2022 году, во всех других городах с населением более миллиона – к 2024 году.

Между тем в России и Европе встречаются противники связи нового поколения. В некоторых европейских странах люди портят базовые станции 5G, так как считают, что сеть якобы вредит здоровью. Недавно в Ростовской области борцы приняли раскопки за место, где якобы хотят поставить вышку сотовой связи 5G. (фото bbc.com)