Снятые в Карелии фильмы покажут компании Netflix

Карельские и финские режиссеры намерены снять в этом году три картины. Их хотят не только показать зрителям республики, но и презентовать для компании Netflix. Работа творцов по проекту LOKKI будет вестись на средства гранта, который в 2018 году выиграл Союз кинематографистов Карелии.

Работа над первой романтической картиной «Хау а ю!» начнется в марте. Автором идеи и режиссером выступает Алексей Бабенко. Основное действие развернется в поселке Пай. В ленте встретятся противоположные герои, юмор и красота карельской глубинки.

Другая картина - фэнтези-фильм «Лапти». Режиссеры Владимир Рудак и Иван Кульнев расскажут о молодой паре, которая хочет познакомиться с традициями и фольклором края. Герои не верят в сказки и мифы, которые им рассказывают. Авторы сталкивают их с необычной деревней и зайцем-гигантом. Съемки пройду летом, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Третий фильм будут создавать в Финляндии и на приграничной территории в Карелии. Съемками займется Восточная кинокомиссия – партнеры проекта LOKKI.

«Короткий метр «Холод» – только пилот, и именно он может понравиться представителям «Нетфликса» и дальше перерасти в полноценный сериал. Авторы выбрали необычный жанр – северный вестерн. В центре сюжета – встреча молодой девушки, которая счастливо живет в бедности, и богатого, но совершенно несчастного парня»,

- сообщает пресс-служба правительства.

Также летом запланированы киноэкспедиции в Приладожье и Заонежье, чтобы заснять места республики для «Карты локаций».

Netflix - развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов. С 2013 года производит собственные фильмы и сериалы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов/