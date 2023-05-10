Снят запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний

Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, а также отменил визовый режим для граждан этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу президента, самолеты из России смогут летать в Грузию, будут возобновлены продажи туров. Министерство иностранных дел отменило рекомендацию гражданам России воздержаться от поездок в соседнюю страну.

Для граждан Грузии, в свою очередь, отменен визовый режим с Россией. Они смогут находиться в нашей стране до 90 дней. // Фото: freepik.com