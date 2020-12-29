Снизилось суточное число заболевших коронавирусом в России

За последние сутки в России выявлены 27 002 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 562 человека. Выздоровели 24 874 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 5641 человек. В Санкт-Петербурге 3757 новых случаев, в Архангельской области - 372, в Мурманской области - 268, в Ленинградской области - 235.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 105 037 раз. Умерли 55 827 человек. Выздоровели 2 496 183 человека.

Напомним, в Карелии 28 декабря выявлены 369 новых заболевших. Фото parentsprofslemag.fr