Снегопады пройдут в понедельник в Карелии

Завтра, 21 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +2, -3°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже +1+2, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +1+3, пасмурно, небольшой дождь.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Фото twimg.com