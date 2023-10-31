Снегопад и ледяной дождь обрушатся на Карелию

Непогоду предвещают жителям Карелии в первые дни ноября. Самые сильные последствия разгула стихии ощутят на себе жители южных и центральных районов республики. В карельском гидрометцентре прогнозируют осадки от умеренных до сильных в виде снега, мокрого снега, на юге переходящие в ледяной дождь и просто дождь.

Автомобилистам стоит быть крайне осторожными. И без того непростая обстановка на дорогах, может осложниться. Ветер восточных направлений станет сильнее, что может привести к метелям. Что касается осадков, то 1 ноября их количество может достигнуть 25-30 мм. Как отмечают специалисты, это половина месячной нормы.

В ночь на 1 ноября на юге региона обещают от 0 до -5, на севере от -6 до -10, днем на юге потеплеет до +3, а на севере прогнозируют до -3 градусов. В четверг, 2 ноября, в течение дня обещают от -4 до +1. // фото freepik.com