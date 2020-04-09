Снег ожидается в пятницу в Карелии

В пятницу, 10 апреля, в Петрозаводске ощутимо похолодает. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью ожидается в пределах -1, -3, днем +1, +3. В пятницу будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный, северный умеренный.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, северный, днем на севере западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы в пределах -1, -6, по северным районам -7, -12. Днем -1, +4.

В Калевале ночью -8, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -6, днем +3;

В Олонце ночью -4, днем +5;

В Пудоже ночью -6, днем +3;

В Сегеже ночью -6, днем +1;

В Сортавале ночью -3, днем +5;

В Суоярви ночью -7, днем +2.