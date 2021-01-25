Снег начнут убирать на Октябрьском, сегодня там лучше не парковаться

В ночь с понедельника на вторник, 26 января, по четной стороне Октябрьского проспекта в Петрозаводске будут убирать снег.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что в этом месте установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств. Под знаками расположены таблички, которые указывают конкретный день недели и время действия. Также есть табличка, предупреждающая о работе эвакуатора.

Дорожная инспекция просит водителей быть внимательными при постановке транспортного средства на стоянку.

Нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей, а также эвакуация транспортного средства на спецстоянку. (фото vk.com)