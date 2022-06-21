21 июня 2022, 20:15
Общество

Смогут ли ветераны боевых действий улучшить свои жилищные условия

В Совфеде поддержали инициативу карельских депутатов о выделении бесплатных земельных участков

В Совете Федерации рассмотрели инициативу Заксобрания Карелии о введении новой меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, включая участников спецоперации на Украине, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике сегодня одобрили законопроект, подготовленный депутатами карельского парламента. Он касается введения изменений в Земельный кодекс и федеральный закон «О ветеранах». Цель инициативы – выделять ветеранами или инвалидами боевых действий, в том числе участникам спецоперации на Украине, бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Как отметил сенатор, предлагаемые изменения позволят всем ветеранам боевых действий улучшить свои жилищные условия. Фото: pxhere.

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Метки: 
Новости
инициатива карельских депутатов
заксобрание карелии
земельные участки ветеранам