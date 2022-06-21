80 процентов уехавших в феврале специалистов вернулись в Россию

В конце февраля - начале марта Россию покинули «табуны» айтишников, в основном они уехали в Ближнее зарубежье, при этом очень многие не увольнялись. Об этом рассказала весной глава InfoWatch Наталья Касперская, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Минцифры России получило анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации... Около 80% сим-карт, хозяева которых уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории»,

- заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры, передает РИА Новости.

Он также добавил, что для России сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере.

«Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу. Ничего нового, откровенно говоря, в этих враждебных мерах нет. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов»,

- подчеркнул Медведев. Фото: pxhere.com.