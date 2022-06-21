У Беломорских петроглифов идет масштабная уборка

В Карелии началась первая недельная экспедиция второго сезона федерального проекта «Чистая Арктика». Команда волонтеров приступила к работам у объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – «Беломорские петроглифы». Добровольцы планируют расчистить от поваленных деревьев и мусора 2 км тропы, ведущей к Залавруге, сообщили в пресс-службе правительства региона.

К уборке заповедной территории подключились и неравнодушные к проблемам экологии местные жители. Напомним, первый этап работ у Беломорских петроглифов стартовал еще в прошлом году. Тогда за несколько дней собрали 50 тонн отходов. Уборку проводили и у поселка Летнереченский в Беломорском районе.

Второй сезон «Чистой Арктики» начался 28 мая в Мурманской области, где сотни волонтеров собрали 12 тонн мусора в прибрежных зонах Мурманска, Кандалакши и Кировска. Фото: gov.karelia.ru.