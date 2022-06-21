Петрозаводчан приглашают на «Поляну мастеров»

В районе исторической кузницы на Онежской набережной в День города, 25 июня, откроется «Поляна мастеров». Интерактивная площадка будет работать с 12.00 до 16.00. Желающие смогут больше узнать о традиционных ремеслах и промыслах Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.

«Мастера кузнечного дела из Петрозаводска, Медвежьегорска и Сортавалы познакомят вас с приемами ковки, а на память о празднике вы увезете собственноручно выкованное изделие. Также вы сможете попробовать себя в гончарном искусстве под руководством известного мастера из Олонца»,

- сообщили организаторы.

Кроме того, на площадке свое мастерство продемонстрируют печники Петрозаводска. Также можно будет принять участие в мастер-классах по резьбе и росписи по дереву, плетении из бересты, попробовать изготовить изделия из кожи и приобрести их в качестве сувенира на память. Кроме того на «Поляне мастеров» выступят творческие коллективы и фокусник. Фото: petrozavodsk-mo.ru.