СМИ: жители Финляндии не спешат на пенсию

Финны не торопятся становиться пенсионерами: по данным Финского пенсионного центра, в 2019-м году средний возраст выхода на пенсию был на два месяца больше, чем годом ранее. Таким образом, среднестатистический житель Суоми становится пенсионером, достигнув 61-го с половиной года, пишет Yle.

По сообщению центра, в прошлом году пенсионерами стали 44 500 человек, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Средний возраст выхода на пенсию с начала тысячелетия повысился на 2,76 года.

Издание отметило, что в Финляндии поставлено целью повышение возраста выхода на пенсию к 2025 году до 2,7 лет.

«Похоже, что цель будет достигнута. В то же время тревожно то, что растет количество пенсионеров по нетрудоспособности», - говорит начальник по развитию Финского пенсионного центра Яри Каннисто в пресс-релизе. Отмечается, что в прошлом году на пенсию по нетрудоспособности вышло в общей сложности 20 300 человек, что на 400 больше, чем в 2018 году.