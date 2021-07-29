СМИ: Сожитель пропавшей в Карелии женщины признался в убийстве

В Сегежском районе месяц назад пропала 31-летняя местная жительница Евгения Колмыкова. В соцсетях появилась информация о том, что сегежанка мертва. Также организована группа памяти, где ведется сбор средств на похороны сегежанки. Информации о том, было ли найдено тело женщины, пока нет.

Мама девушки сообщила изданию Gubdaily.ru, что сожитель ее дочери признался в убийстве. Между тем, как пишут журналисты издания, Следственный комитет информацию о признании мужчины пока не комментирует.

По словам близких, мужчина часто поднимал руку. У Евгении остались две дочери от первого брака, девочки живут с бабушкой. (фото vk.com)