В магазине Сортавалы разбушевались двое, разбив стекла и морозилку

Два мужчины в Сортавале по какой-то причине решили выяснить отношения в одном из магазинов города. Спор перешел в драку, сотрудникам пришлось вызывать силовиков, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Бойцы вневедомственной охраны прибыли из-за сработавшей тревожной кнопки в магазин на Садовой улице. Там дрались двое неизвестных. Они повредили морозильную камеру и два стекла.

Причем ни один из дебоширов не согласился возмещать ущерб. Оба считали, что его причинил противник. Мужчины были агрессивны, вели себя вызывающе.

Поэтому обоих доставили в полицию. Оказалось, что 30-летний участник драки живет в Сортавале. Его 22-летний оппонент приехал из Санкт-Петербурга. // Фото: kalhh/Pixabay