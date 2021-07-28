Мужчина в Сортавале продавал мопед, но не получил денег, а потерял их

Аферисты обманули 51-летнего жителя Сортавалы, который хотел продать мопед. Мужчина лишился 92 920 рублей. Это все, что было у него на счету, сообщили в УМВД РФ по региону.

Объявление о продаже транспортного средства владелец опубликовал на популярном сайте. Желающий купить мопед тут же нашелся. Он позвонил продавцу и попросил его дать номер банковской карты. Клиент хотел как можно быстрее перевести оплату.

Затем сортавалец получил на смартфон код подтверждения. Это не насторожило его, мужчина сообщил комбинацию цифр покупателю.

Злоумышленник тут же списал с его счета все деньги. Возбуждено уголовное дело. // Фото: vickygharat/Pixabay