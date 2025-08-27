СМИ сообщили о задержании известного в Карелии общественника

Задержан член общественной палаты Карелии Леонид Зябкин. Об этом сообщает издание «Фактор».

По данным источника, общественник подозревается в совершении преступления, связанного с нарушением половой неприкосновенности.

Кроме работы в общественной палате, Зябкин также является зампредседателя КРОО «Патриотическое движение «Карельский фронт», командиром поискового отряда «Феникс», клуба «Энергия», руководителем центра первой помощи «Авиценна».

Отмечается, что Зябкин в течение долгого времени занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи, посещает с гуманитарными миссиями Донбасс, проводит встречи с детьми и молодежью.