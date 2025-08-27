27 августа 2025, 16:57
СМИ сообщили о задержании известного в Карелии общественника
Командир поискового отряда «Феникс» Леонид Зябкин подозревается в нарушении закона о половой неприкосновенности
Фото: freepik / Mateus Andre
Задержан член общественной палаты Карелии Леонид Зябкин. Об этом сообщает издание «Фактор».
По данным источника, общественник подозревается в совершении преступления, связанного с нарушением половой неприкосновенности.
Кроме работы в общественной палате, Зябкин также является зампредседателя КРОО «Патриотическое движение «Карельский фронт», командиром поискового отряда «Феникс», клуба «Энергия», руководителем центра первой помощи «Авиценна».
Отмечается, что Зябкин в течение долгого времени занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи, посещает с гуманитарными миссиями Донбасс, проводит встречи с детьми и молодежью.