27 августа 2025, 16:57
Происшествия

СМИ сообщили о задержании известного в Карелии общественника

Командир поискового отряда «Феникс» Леонид Зябкин подозревается в нарушении закона о половой неприкосновенности
Фото: freepik / Mateus Andre

Задержан член общественной палаты Карелии Леонид Зябкин. Об этом сообщает издание «Фактор».

По данным источника, общественник подозревается в совершении преступления, связанного с нарушением половой неприкосновенности.

Кроме работы в общественной палате, Зябкин также является зампредседателя КРОО «Патриотическое движение «Карельский фронт», командиром поискового отряда «Феникс», клуба «Энергия», руководителем центра первой помощи «Авиценна».

Отмечается, что Зябкин в течение долгого времени занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи, посещает с гуманитарными миссиями Донбасс, проводит встречи с детьми и молодежью.

