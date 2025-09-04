Подозреваемого в педофилии Зябкина исключили из Общественной палаты РК

Подозреваемый в педофилии Леонид Зябкин больше не член Общественной палаты Карелии. Информация об этом появилась на сайте организации.

«С 1 сентября 2025 года приостановлены полномочия члена Общественной палаты РК Зябкина Леонида Викторовича»,

- говорится в сообщении.

Решение принял совет Общественной палаты Карелии. Полномочия Зябкина «приостановлены на основании п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона Республики Карелия от 03.11.2017 №2169-ЗРК «Об Общественной палате Республики Карелия».

Поисковик и преподаватель ОБЖ президентского кадетского училища Леонид Зябкин оказался в центре громкого педофильского скандала. Он задержан и арестован на два месяца по делу о развратных действиях. В деле фигурируют трое мальчиков. Преступление, которое инкриминируют Зябкину, произошло летом 2024 года.