Обвиняемому в педофилии Зябкину продлили содержание под стражей

В Петрозаводском горсуде судья Мария Виссарионова продлила содержание под стражей общественнику, педагогу и поисковику Леониду Зябкину, обвиняемому в педофилии. Об этом рассказывает ТГ-канал «Долго будет Карелия сниться».

"Арест продлен до 20 января 2026-го. Так что Новый год Зябкин встретит в СИЗО. Защищает общественника адвокат Сергей Аверичев. Мы ранее писали, что Зябкин хотел обжаловать свой арест, но не успел",

- пишет автор ТГ-канала.

37-летнего преподавателя ОБЖ президентского кадетского училища, поисковика, бывшего члена Общественной палаты Карелии Леонида Зябкина арестовали по обвинению в совершении преступления по ч.3 ст 135 УК РФ - развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних без применения насилия.

Адвокат Сергей Аверичев подал апелляционную жалобу на арест своего доверителя, но пропустил трехдневный срок подачи. В результате жалобу Петрозаводский суд не принял.

Ранее мы рассказывали, как Леонида Зябкина исключили из Общественной палаты Карелии.