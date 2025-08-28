28 августа 2025, 08:24
Преподавателя кадетского училища арестовали по делу о педофилии
Поисковика подозревают в развратных действиях в отношении трех детей
фото с сайта Общественной палаты Карелии
Член общественной палаты Карелии, преподаватель ОБЖ Петрозаводского президентского кадетского училища, командир поискового отряда «Феникс» Леонид Зябкин арестован на два месяца.
Мужчину подозревают в педофилии. О громком аресте стало известно накануне.
По информации телеграм-канала «Карельский дворик», преступление было совершено год назад. Пострадавшие – трое подростков. Один из них спустя год рассказал родителям о произошедшем, те обратились к правоохранителям. Зябкина обвиняют в развратных действиях ч.3 ст. 135 УК РФ.