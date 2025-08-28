Преподавателя кадетского училища арестовали по делу о педофилии

Член общественной палаты Карелии, преподаватель ОБЖ Петрозаводского президентского кадетского училища, командир поискового отряда «Феникс» Леонид Зябкин арестован на два месяца.

Мужчину подозревают в педофилии. О громком аресте стало известно накануне.

По информации телеграм-канала «Карельский дворик», преступление было совершено год назад. Пострадавшие – трое подростков. Один из них спустя год рассказал родителям о произошедшем, те обратились к правоохранителям. Зябкина обвиняют в развратных действиях ч.3 ст. 135 УК РФ.