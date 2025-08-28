Детский омбудсмен отреагировал на педофильский скандал в Карелии

В Карелии по статье о развратных действиях задержан известный общественник и преподаватель президентского кадетского училища Леонид Зябкин. Поисковика и члена Общественный палаты Карелии арестовали на два месяца. Среди пострадавших – трое несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил, что психологи будут сопровождать пострадавших подростков во время следственных действий. Омбудсмен также попросил сохранять приватность потерпевших и их родных.

«В связи с резонансным задержанием общественного деятеля по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 135 УК РФ Уполномоченный по правам ребенка в республике Карелия доводит свою позицию о недопустимости вмешательства в расследование и просит средства массовой информации и общественность сохранять приватность частной жизни несовершеннолетних, связанных с педагогической деятельностью задержанного, а также сохранять анонимность потерпевших и их семей», - говорится в заявлении омбудсмена.