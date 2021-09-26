СМИ: некоторым бюджетникам с 1 октября повысят зарплату

С 1 октября стартует индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Как сообщает «МК», это коснется тех работников, кто не попадает под действие майских указов президента России: зарплаты «указных» категорий индексируются 1 января.

Зарплата вырастет в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и других бюджетных структурах. Размер повышения может различаться в зависимости от профессии и ситуации в регионе, но он не должен быть ниже 4%.

Также бюджетникам обязаны проиндексировать все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время.

По информации «МК», в ряде регионов сотрудники определённых профессий получат различные единоразовые выплаты. Причем коснется это и «указных» категорий. Так, в Калининградской области учителям начислят по 12 тысяч рублей, а остальным работникам сферы образования – по 6 тысяч. // Фото: Pixabay