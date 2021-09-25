Две трети россиян не дотягивают до зарплаты

Лишь каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет. Остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Около 67% граждан России признались, что их ежемесячный доход недостаточен. Почти половина опрошенных заявила, что до зарплаты на покрытие бытовых расходов им не хватает пяти тысяч рублей. Есть и те, кто оценил размер недостающих средств в 20-30 тысяч рублей ежемесячно.

Только 33 процента опрошенных назвали свой доход достаточным для нормальной жизни. Как пишет агентство, исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны. // Фото: Pixabay