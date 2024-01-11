СМИ: Мизинкова снова уходит из мэрии в минтранс

О грядущих кадровых перестановках в администрации Петрозаводска сегодня сообщает «Столица на Онего». По собственному желанию кресло руководителя комитета ЖКХ решила покинуть Юлия Мизинкова, в отставку она попросилась накануне.

По информации источника, чиновница перейдет на работу в карельский минтранс.

В марте 2020 года председатель комитета ЖКХ Мизинкова уже увольнялась из городской администрации. После этого она недолго возглавляла региональный многофункциональный центр, а затем стала заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи. // фото «Петрозаводск говорит»