СМИ: финны массово закупаются алкоголем

Жители Финляндии стали покупать меньше еды и больше алкоголя, чем обычно. Так, продажи слабоалкогольных напитков в сети магазинов концерна S выросли на 10%, пишет Yle.

Кроме того, в государственных магазинах Alko вырос средний чек. Финны предполагают, что на продажи алкоголя в стране может повлиять закрытие ресторанов и баров.

Тем временем российский Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя. Чиновники считают, что введение дополнительных ограничений на реализацию алкоголя вызовет рост социального напряжения и приведет к увеличению доли нелегальной продукции.