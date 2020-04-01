01 апреля 2020, 16:42
СМИ: каждого седьмого работника в Финляндии сократят
Коронавирус ударил по финскому рынку труда: более 300 тысяч работников сократят из-за пандемии
В Финляндии сократят каждого седьмого работника. Об этом сообщили представители финского министерства занятости и экономики, пишет РИА Новости.
«Согласно обновленным в среду данным, 320 615 финских работников ведут переговоры о сокращении из-за ситуации с коронавирусом», - уточняется в сообщении.
Кроме того, из-за последствий коронавируса уже уволено более 17 тысяч финнов. Более 40% финских компаний уже выдали предупреждение о необходимости отправки персонала в вынужденный отпуск или готовятся к переговорам о сокращениях, сообщает источник.