СМИ: каждого седьмого работника в Финляндии сократят

В Финляндии сократят каждого седьмого работника. Об этом сообщили представители финского министерства занятости и экономики, пишет РИА Новости.

«Согласно обновленным в среду данным, 320 615 финских работников ведут переговоры о сокращении из-за ситуации с коронавирусом», - уточняется в сообщении.

Кроме того, из-за последствий коронавируса уже уволено более 17 тысяч финнов. Более 40% финских компаний уже выдали предупреждение о необходимости отправки персонала в вынужденный отпуск или готовятся к переговорам о сокращениях, сообщает источник.