Сменился лидер рейтинга богатейших людей России

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин переместился на первое место в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов.

Лисин уже возглавлял список самых обеспеченных жителей страны в 2010, 2011 и 2018 годах. По сравнению с 2021 годом его состояние уменьшилось на 7,8 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов), далее идет основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов) и совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон (14 миллиардов долларов). В десятку также попали Алексей Мордашов, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Андрей Мельниченко и Вагит Алекперов. Фото pixabay.com/pasja1000