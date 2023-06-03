Случай в подъезде и патриотическое воспитание

Текст: Андрей Мазуровский

На прошедшие мартовские праздники с моими знакомыми произошел один случай. В их подъезде стала собираться сильно пьющая компания. А тут сам бог велел: 8 Марта все-таки. Компания заняла всю площадку второго этажа, и чтобы попасть на верхние этажи, надо было проходить через них. Дети шли с прогулки домой и очень боялись проходить мимо здоровых пьяных мужиков, которые громко орали и мешали соседям. Кроме того, они бегали по этажам и стучали во все подряд двери, ища кого-то. В общем, стандартная ситуация, которая происходит очень часто в подъездах любого города.

У этой ситуации есть продолжение. Дочь моих знакомых, ей 17 лет, вызвала полицию (родителей не было дома), чтобы стражи порядка разогнали пугающую ее компанию. Было несколько попыток дозвониться. Полиция отвечала, что едут, но быстро не смогут, так как «помощь нужна не только вам, ждите» (а компания била по двери квартиры в это время, о чем девушка сказала оператору).

Минут через 40, когда никто так и не приехал, девочка опять позвонила 102, ей ответили: мол, оставьте свою заявку на каком-то сайте. В общем, 8 Марта удалось и у пьяной компании, и у 17-летней дочери моих знакомых, и у полиции, и у соседей.

Кончилось тем, что полиция все-таки приехала, когда пьяницы уже разбежались. Все обошлось более или менее благополучно, если не считать напуганного ребенка.

И все вроде бы понятно: людей в полиции не хватает, в праздники действительно много вызовов. Все можно объяснить и оправдать: и то, что пьяная компания может «нарисоваться» в любом подъезде, что полиция не может разорваться на части, что в силу сокращений в их рядах, некому ехать на помощь.

Вопрос тут в другом. Почему девушка-подросток должна «входить в положение» полиции? Она, как и все мы, до сих пор наивно верит, что правоохранительные органы нас защищают. И спросим прямо: нужна ли такая «сокращенная» полиция, которая не может исполнять свою основную функцию – охрану правопорядка?..

И вот теперь про патриотическое воспитание, упомянутое в заголовке. Казалось бы, причем здесь оно? А это все звенья одной цепи. Наши дети растут в этих реалиях, смотрят на них и… привыкают.

Привыкают, что в элементарных жизненных ситуациях и за соблюдение своих правах надо бороться каждый день: дозваниваться до коммунальщиков, до полиции, до врачей, до мусорщиков, чтобы порядок был возле дома и в подъезде. Ребенок (хоть и 17-летний) был напуган: в дверь ломились, и ему все равно, по какой причине полицейские не могут приехать. Дети получают такой вот опыт и учатся с этим жить и, взрослея, начинают воспринимать это как само собой разумеющееся. Наше подрастающее поколение не чувствует уверенности ни в завтрашнем дне, ни в сегодняшнем.

Как детям прививать патриотизм, любовь к своей стране, государству, если государство не защищает свое будущее, строителей этого самого светлого и прекрасного будущего? Как научить любить свою страну, которая равнодушна к тебе? Как объяснить детям, что, несмотря ни на что, им надо будет защищать свое государство?

Патриотическое воспитание – это не только уроки истории и классные часы, на которых классный руководитель рассказывает, какая наша страна великая и прекрасная. Это, конечно, очень важно и нужно. Но все это дети должны ощущать и понимать в своей обыденной жизни. Чувствовать, что страна им придет на помощь: и врачи, и полицейские, и учителя, и воспитатели детских садов, и соседи, и просто прохожий, - все встанут на их защиту.

И все тогда встанет на свои места в голове молодого человека: моя страна меня защищала, государство обо мне заботилось, значит, и я буду заботиться о своем государстве и защищать его. // Фото: Freepik