Текст: Андрей Маузровский

«Никто, кроме вас, не поможет…» Такими словами жителей Карелии начинаются звонки в редакции сайта «Петрозаводск говорит», телеканала «Ника плюс» (программа «Дежурный по городу»), газеты «ТВР-Панорама». День за днем, год за годом в течение больше тридцати лет.







Как правило, люди просят журналистов решить проблемы, которые, вообще-то, должна решать власть. Но не решает. Почему так сложилось, можно порассуждать отдельно. Но факт есть факт.

Совсем недавно по звонку жителей п. Чалны по поводу строительства новой амбулатории наш корреспондент Антонина Кябелева выезжала в поселок. Вышла статья на сайте «Петрозаводск говорит»: «В Чалне боятся, что вместо врачебной амбулатории построят «курятник» об очередной «модернизации» здравоохранения и перегибах в исполнении Указов Президента РФ. Это просто недавний пример, таких звонков десятки в месяц.

Это не громкие слова, это ежедневная работа журналистов. Наши Новости выходили с 1991 г. по 2017 г. на телеканале «Ника плюс», а 2018 г. выходят на информационном сайте «Петрозаводск говорит», с 2020 г. также на сайте телеканала «Ника плюс», в сети кабельного телевидения.

Звонят расстроенные, потерявшие надежду на справедливость люди, которые прекрасно понимают, что все эти «почетные» официальные СМИ с большой аудиторией и федеральными деньгами в запасе, поддержкой местных властей, не будут писать об их проблемах. У них другие задачи: прославлять достижения, говорить громкие слова и замалчивать промахи и недочеты. Это их работа.

Работа редакций холдинга «Ника», как независимого от власти и ее денег СМИ, заключается в том, чтобы принимать такие обращения и помочь жителям республики хотя бы тем, чтобы освещать их проблемы и не молчать ни при каких условиях, видя несправедливость. Мы пытаемся быть ближе к народу, быть «народными» СМИ, ведь и граждане, и журналисты устали от официальных новостей, освещающих, где и кто в очередной раз разрезал ленточку при открытии очередного торгового центра вместо спортивного центра, как было обещано. Мы не за конфронтацию с властью, не за подрыв ее авторитета, мы – за диалог, который поможет сообща найти пути решения. Именно в этом заключается истинный патриотизм: любить свою страну, но знать и понимать, что есть проблемы, которые требуют незамедлительного решения, которые нельзя замалчивать. И решать их надо вместе: и жителям Карелии, и СМИ, и властям. У каждого своя задача.

Спасибо жителям Карелии за их звонки, за их неравнодушие, за их истинный патриотизм. Ведь они хотят только одного, чтобы их услышали те, кто обязан это делать по своему долгу, кто получает за это немаленькую зарплату. А мы будем продолжать помогать людям создавать честные новости, не навязывая своего мнения и оценки происходящего. Жизнь обычных людей, их радости и горести всегда будут главными в работе редакций. Смотрите и читайте наши материалы на сайте «Петрозаводск говорит», в социальных сетях, на кабельном телевидении. Ведь пока получается, что «никто, кроме нас... // Фото: Freepik